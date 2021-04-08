Администрация президента США Джо Байдена может выдворить российских дипломатов из страны и ввести новые санкции против людей, близких к окружению президента РФ Владимира Путина. В свою очередь в России грозят ответить зеркально.

По информации источников агентства Bloomberg, в администрации Байдена, завершили расследование предполагаемого вмешательства России в выборы президента США и масштабной хакерской атаки через SolarWinds. В связи в этим США готовятся к скорому объявлению ответных мер. Они будут связаны с санкциями и высылкой из страны российских разведчиков, работающих под дипломатическим прикрытием.

Один из источников агентства добавил, что санкции могут быть введены как в отношении людей, близких к Путину, так и в отношении организаций, которые вмешивались в выборы.

В свою очередь первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что в случае выдворения российских дипломатов из США Москва может ответить аналогичными мерами.

"В случае высылки наших дипломатов США получат однозначный ответ, от Америки мы этого не потерпим", - сказал он.

США идут на обострение отношений с Россией

Отношения между Кремлем и Белым домом резко ухудшились после слов о Путине-убийце, которым непосредственно предшествовала публикация доклада Национального совета по разведке, в котором прямо прозвучали обвинения в адрес России, Ирана, Венесуэлы и Кубу во вмешательстве в американские выборы.

Но, что более важно, в докладе разведчиков также прямые обвинения предъявлены и президенту Путин. Якобы он лично отдал приказ масштабно дискредитировать Байдена.

"Мы полагаем, что президент России дал разрешение на то, чтобы российские госструктуры провели операции, нацеленные на то, чтобы очернить кандидатуру президента Байдена, поддержать экс-президента Трампа, подорвать уверенность в избирательном процессе и усугубить социально-политические разногласия в США", - утверждают авторы доклада.

Россия запустила процесс "очернения" через своих "агентов влияния" в США. А Тегеран, по мнению разведчиков, также вел свою игру по вмешательству в выборы - но уже против Трампа.

Но прямых и четких улик всему этому в докладе не приводится. Россия же резко отреагировала на публикацию, назвав доклад безосновательным. Однако в США именно этот документ и стал поводом для сенсационного разговора о Путине-убийце в эфире телеканала ABC.

Байден заявил журналисту Джорджу Стефанополусу, что говорил об этом с Путиным по телефону в конце января. "У нас был долгий разговор. Я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: "Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы".

Ранее мы писали, что США ввели санкции против России из-за преследования и отравления оппозиционера Алексея Навального. В список попали семь высокопоставленных российских чиновников.