Представители министерств обороны США, Литвы, Канады, Польши и Великобритании обсудили ситуацию вокруг Украины, которая обостряется появлением войск России возле границ. Стороны обвинили Москву в подрыве процесса деэскалации на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении Пентагона, в четверг, 8 апреля.

Встреча сторон прошла в режиме онлайн днем ранее. США представляла исполняющая обязанности заместителя министра обороны по политическим вопросам Аманда Дори.

"Лидеры стран подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины, а также выразили обеспокоенность ростом российской военной активности в регионе", - заявила Аманда Дори.

Участники переговоров "подтвердили свою приверженность обеспечению подготовки и поддержки вооруженных сил Украины для наращивания ее потенциала, направленного на сохранение территориальной целостности страны и дальнейшего прогресса в направлении оперативной совместимости с НАТО".

В Пентагоне добавили, что "дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, достигнутую благодаря соглашению при посредничестве ОБСЕ от 27 июля 2020 года".

Напомним, ранее в Госдепе США обвинили Россию в дестабилизации ситуации в Украине.

Тем временем в Кремле заверили, что стягивание войск к границе с Украиной не представляет угрозы "ни для одной страны мира".