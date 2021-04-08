По состоянию на утро четверга, 8 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 19 419 человек.

Напомним, что 7 апреля, в стране было выявлено 15 415 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших выросло на 4 004 человека.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 803 998 человек. Выздоровели за последние сутки 10 032 человека (с начала эпидемии - 1 383 883 человека - Ред.).

Среди новых зараженных 766 детей и 480 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Одесской области (1 142 человека), Харьковской области (1 427), Хмельницкой области (1 158) и Львовской области (1 255).

В Киеве выявлено 1 886 новых случаев.

Также мы рассказывали, что Степанов назвал гигантскую сумму необходимую для закупок вакцины против коронавируса.