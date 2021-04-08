В США, которые остаются мировым лидером по размаху эпидемии коронавируса, ученые выявили самый распространенный штамм Covid-19, который поражает жителей страны.

Им оказался "гость" из-за океана, британский штамм Covid-19. Об этом заявила глава Центра по контролю и распространению заболеваний США (CDC) Рошель Валенски, как передает CNN.

Ссылаясь на последние оценки, которые были получены на основе проведенных экспертами CDC наблюдений, она заявила, что вариант В.1.1.7 на сегодняшний день является самой распространенной из всех разновидностей вируса, которые циркулируют в США.

По данным CDC, в стране зарегистрировано уже 16 275 случаев заражения именно этой разновидностью Covid-19.

Добавим, что по данным университета Хопкинса на 8 апреля, США находятся на первом месте в мире по распространению коронавирусной инфекции: тут заражено 30 921 975 человек, cкончались 559 109 пациентов.

Напомним, что 14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

Ранее "Страна" сообщала, что в двух областях Украины нашли штамм коронавируса из ЮАР, британский - во всех.