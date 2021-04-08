Глава Минздрава Украины Максим Степанов, который ранее называл май-июнь конечным сроком поставок первых партий вакцины Pfizer, озвучил гигантскую сумму необходимую для продолжения закупок вакцин.

По его мнению министерству необходимо выделить из госбюджета еще 6,5 миллиарда гривен. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Когда формировали бюджет на 2021 год, мы предлагали выделить на это 15,1 миллиарда гривен, из них получили 4 миллиарда и четко определили, что при необходимости сразу будут найдены соответствующие средства для закупки дополнительных доз вакцин. По нашим подсчетам эта потребность сейчас составляет примерно 6,5 миллиарда гривен", - заявил Максим Степанов.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Максим Степанов огласил график поставок в Украину вакцин от Covid-19 разных производителей.