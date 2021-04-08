США резко активизируют усилия по противодействию завершению укладки газопровода "Северный поток-2", который в настоящее время готов уже на 95%.

Белый дом рассматривает возможность назначения спецпосланника для форсирования переговоров с европейскими странами о сворачивании проекта.

Об этом передает Politico со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

Они утверждают, что в конце марта предложение занять пост спецпосланника получил Эймос Хохстейн, бывший координатор и спецпосланник по вопросам международной энергетики в администрации Барака Обамы.

Его кандидатуру неофициально предложил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. По данным источников, пока Хохстейн это предложение не принял. Сам Хохстейн от комментариев отказался и стоит отметить, что в октябре 2020 года он вышел из наблюдательного совета "Нафтогаза Украины".

Напомним, что США выступают против строительства трубопровода, полагая, что он усилит зависимость Европы от российского газа, а также может лишить Украину дохода от транзита российского газа в Европу. В Вашингтоне советуют Европе диверсифицировать поставки, например, за счет газа из США. Германия продолжает поддерживать проект, отдельные страны ЕС - против. Администрация Дональда Трампа в 2019 году ввела первые санкции против "Северного потока-2".

Ранее "Страна" сообщала, что в зоне строительства "Северного потока-2" появились военные корабли.