В среду, 7 апреля, Ивано-Франковский окружной административный суд по иску кандидата Александра Шевченко к ОИК №87 полностью удовлетворил исковые требования. Суд признал противоправным и отменил постановление окружной избирательной комиссии №87 от 2 апреля, которым выборы на участки №261027 в Яремче признаны недействительными.

Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".

В "Опоре" напомнили, что во время повторного подсчета ОИК признала недействительными выборы на пяти избирательных участках, в том числе на участке №261027.

Во время пересчета голосов на этом участке было установлено, что на контрольных листах в избирательных ящиках отсутствовала печать участковой избирательной комиссии, а также у членов ОИК возникли замечания по формированию списка избирателей для голосования по месту пребывания.

Окружная комиссия считала, что в это извлечение неправомерно включили 24 избирателей, которые составляют более 5% от всех получивших бюллетени на этом участке. Именно поэтому, по мнению комиссии, выборы следует признать недействительными (462 избирателя приняли участие в выборах). В то же время, суд учел доводы истца, что в голосовании по месту пребывания по данным протоколам участвовали 12 избирателей.

Также ОИК исходила из аргументации, что документ, в котором отсутствует печать УИК, не может считаться контрольным листом, поскольку в нем отсутствует обязательный реквизит. Суд же указал, что хотя печать и является обязательным реквизитом контрольного листа, однако ее отсутствие не свидетельствует об отсутствии контрольного листа как такового, а может лишь породить сомнения в его достоверности. Именно участковая избирательная комиссия в таком случае должна решить, учесть бюллетени из ящиков с контрольным листом без печати или нет. Участковая избирательная комиссия рассмотрела этот вопрос и решила учесть указанные бюллетени. Во время повторного подсчета члены УИК подтвердили подлинность подписей членов комиссии на контрольных листах и ​​сообщили о рассмотрении этого вопроса на своем заседании.

Согласно ч. 11 ст. 90 закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" в случае возникновения сомнений у членов комиссии о достоверности контрольного листа и в других сомнительных ситуациях участковая избирательная комиссия принимает путем голосования решение о признании избирательных бюллетеней из урны не подлежащими учету при установлении общего количества избирателей, принявших участие в голосовании, а также при подсчете голосов избирателей в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и в одномандатном округе. Соответствующее решение и результаты голосования фиксируются в протоколе заседания комиссии.

По поводу составления выписки из списка избирателей суд отметил, что для установления 5% избирателей согласно пункту 1 части 1 статьи 92 закона, следует брать количество избирателей, которые фактически проголосовали, а не количество избирателей, внесенных в выписки из списка избирателей. Поэтому в данном случае следовало учитывать 12 проголосовавших по месту пребывания. Однако 12 избирателей не превышают 5% от 462 избирателей, получивших избирательные бюллетени на избирательном участке.

Представитель окружной избирательной комиссии в суде заявил, что решение будут обжаловать в апелляционном суде.

Как отметила старший советник по юридическим вопросам "Опоры" Ольга Коцюруба, если апелляция оставит решение суда первой инстанции без изменений, то протокол об итогах голосования придется переделывать и учесть результаты голосования на этом участке.

Ранее "Страна" рассказывала, как на нескольких участках в Ивано-Франковской области выявили разночтения в подсчете голосов.

Между тем на сайте ЦИК сообщили о победе на 87-м округе на довыборах в Раду Вирастюка.