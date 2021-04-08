С момента начала вакцинации в Украине в конце февраля зарегистрировано 816 сообщений о побочных эффектах. Причем по сравнению с предыдущим отчетным периодом доля возникновения побочек уменьшилась с 0,35% до 0,28%.

Об этом говорится на сайте Государственного экспертного центра Минздрава.

Из поступивших в период с 24 февраля по 4 апреля карты-сообщений о неблагоприятных событиях подавляющее большинство составили несерьезные (99, 1%). В 94,73% случаев проявления были предсказуемыми, то есть, отвечали информации в инструкции для медицинского применения.

Наиболее часто возникали такие побочные эффекты:

у 66,8% - общие расстройства (повышение температуры, утомляемость, лихорадка, гриппоподобное состояние ) и неприятные ощущения в месте укола введения;

у 11,8% - расстройства со стороны опорно-двигательного аппарата (миалгия, артралгия);

у 11,7% - невралгические расстройства (головная боль, сонливость или бессонница, тремор);

у 1,6% - разлад со стороны желудочно-кишечного тракта.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине за первый месяц прививок препаратом AstraZeneca/Covishield у 689 человек наблюдались побочные реакции после вакцинации.

Мы также писали о смертях после прививок в Украине, в частности, военнослужащей под Одессой.