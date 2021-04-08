В Еврокомиссии не хотят заключать предварительный договор о приобретении российской вакцины "Спутник V", но Германия готова к двухстороннему соглашению уже сейчас.

Об сообщают западные издания со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

"Германия готова к переговорам о заключении двустороннего соглашения на закупку российской вакцины "Спутник V", - сообщил источник агентства Рейтер.

По его данным, в среду в Еврокомиссии в ходе заседания министров здравоохранения ЕС было заявлено, что ЕК не хочет заключать предварительный договор о приобретении российской вакцины.

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в ходе встречи сказал, что Германия в дальнейшем будет вести переговоры о соглашении по вакцине в двустороннем порядке.

Перед заключением предварительного договора Германия намерена выяснить объемы и сроки поставок российской вакцины "Спутник V".

Министр в то же время подчеркнул, что ФРГ в любом случае рассчитывает на регистрацию вакцины в ЕС, Россия должна предоставить Европейскому агентству лекарственных средств все необходимые для одобрения данные.

Ранее "Страна" сообщала, что канцлер Австрии Курц готов ради спасения жизней зарегистрировать вакцину "Спутник V", даже в обход Евросоюза.

Еще мы писали о том, что Словакия обвиняет Россию в продаже "не той" вакцины "Спутник V".