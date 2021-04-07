Власти Баварии, которые в марте планировали начать производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", теперь объявили о намерении закупить 2,5 миллионов доз этого препарата. Причем его официальной регистрации для применения в Евросоюзе еще не было.

Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра земли Маркуса Зёдера сообщает Deutsche Welle.

Пока европейский регулятор лекарственных средств EMA проводит проверку российской вакцины на безопасность. Ожидается, что уже в этом месяце представители EMA посетят Россию, чтобы проинспектировать условия производства и хранения вакцины.

По словам министра здравоохранения Баварии Клауса Холечека, земля уже подписала заявление о намерениях с российской структурой касательно поставок "Спутника V". Глава баварского Минздрава добавил, что производство препарата в течение 2021 года может начаться на заводе в баварском городе Иллертиссен. При этом Холечек похвалил российскую вакцину как высокоэффективную.

Реакции депутатов бундестага на инициативу земельного правительства Баварии оказались неоднозначными. Так, зампредседателя Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубики ее похвалил, заявив, что поступок Зёдера "обнажил постыдную неуклюжесть политики федерального правительства в области вакцинации населения от коронавируса".

А вот глава фракции "Левой партии" в бундестаге Дитмар Барч, напротив, резко раскритиковал решение Баварии заказать российскую вакцину, не дожидаясь ее одобрения EMA, и призвал кабинет канцлера ФРГ Ангелы Меркель вмешаться в ситуацию.

"В плане вакцинации нам нужны усилия на национальном уровне, а не баварское удальство", - заявил политик.

К слову, в Австрии канцлер Курц ради спасения жизней тоже готов зарегистрировать вакцину "Спутник V" в обход Евросоюза.

Ранее "Страна" писала о том, что Россия договорилась выпускать 100 миллионов доз "Спутника V" в год на индийском заводе.