Вашингтон и Берлин отказали Украине в НАТО

Украина вчера была на Западе, что называется, у всех на устах. О нашей стране говорила и легендарный пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, и официальный представитель правительства Германии. Поводом для их выступлений стало недавнее заявление украинского президента о необходимости вступления страны в НАТО как гарантии мира в Донбассе.

Этот тезис еще позавчера прокомментировали в Кремле в том смысле, что вступление Украины в НАТО лишь ухудшит ситуацию в Донбассе. Но отношение Москвы к Североатлантическому альянсу известно давно, так что подобный комментарий был ожидаем. А вот со стороны западных стратегических союзников ожидалось нечто иное, чем прозвучало вчера.

Джен Псаки сообщила, что США "усиленно поддерживают" стремление Украины в НАТО, но решение о принятии ее туда – это вопрос руководства самого альянса. Иначе говоря, Белый дом просто отстранился от решения вопроса.

Официальный комментарий правительства Германии оказался еще более откровенным: там объяснили, что Украина может хотеть чего угодно, но никакие шаги по ее вступлению в НАТО на данный момент не предусмотрены.

Так что, по сути, единственным положительным ответом на заявление Владимира Зеленского стал тот факт, что вчера на официальном сайте Североатлантического альянса появилась украинская версия. Что, безусловно, является знаком уважения, однако больше ничего не значит – хотя бы потому, что русская версия сайта появилась еще раньше.

Минская ТКГ пробует восстановить мир на Донбассе

Обострение в Донбассе, наконец, стало темой не только разговоров, но и переговоров. Вчера началось экстренное онлайн-заседание Минской контактной группы, цель которого – восстановить режим устойчивого перемирия, который существовал в течение нескольких месяцев прошлого года. По крайней мере, такой является задекларированая цель.

Однако по итогу никаких решений принято не было.

Правда, исходя из комментариев украинской стороны после встречи можно сделать вывод, что окно возможностей для достижения договоренностей не закрыто и переговоры продолжатся.

При этом неизвестен главный вопрос - подготовлены ли какие-либо планы реализации политической части Минских соглашений после установления нового устойчивого перемирия. Пока есть только германо-французские предложения, которые не устраивают ни российскую, ни – в еще большей степени – украинскую сторону.

Между тем, очевидно, что план, представленный Берлином и Парижем, – это максимум, на который может рассчитывать Киев. И даже в этом, максимально лояльном для украинской власти, плане говорится о том, что сначала в Донбассе должны пройти выборы, а потом уже состоится передача границы под контроль. Если Меркель с Макроном даже без участия Путина так считают, то другого варианта просто не может быть.

А потому у украинской делегации есть только два варианта: либо принять этот план за основу и договариваться о частностях, либо отказаться от него и заявить о выходе из Минских соглашений.

Все риски второго варианта очевидны – тем более, как видно из истории с НАТО, ни Берлин, ни даже Вашингтон не собираются давать Украине военные гарантии.

Так что остается только первый вариант. Точнее, остается ждать того момента, когда в Украине появится власть, которая будет готова его выполнить.

Антирекорд по смертям: Украина – эпицентр эпидемии?

Два суточных коронавирусных антирекорда – по количеству новых госпитализированных и по количеству умерших – вчера снова были обновлены. Причем показатели Украины уже перестали быть чисто внутренней проблемой: согласно вчерашней общемировой статистике, количество умерших за сутки в нашей стране оказалось самым большим в Европе. Да и в мире Украина уже на четвертом месте.

Причем речь идет чисто о количественных показателях. Опережают Украину три страны, у которых количество населения намного больше нашего, – Бразилия, США и Индия. При этом в Штатах, где население почти в 10 раз больше, показатель смертности выше лишь в 2,2 раза, а в Индии с ее миллиардным населением – лишь в 1,2 раза. И только в Бразилии при населении в 210 миллионов – более четырех тысяч смертей за сутки.

Если исходить из показателя по количеству умерших в соотношении с общим количеством населения, то можно утверждать, что в мире сейчас два эпицентра эпидемии – Бразилия и Украина.

Однако на фоне такой ужасающей статистики украинское правительство на удивление спокойно. Вчера премьер заявил, что местами в красных зонах уже наблюдается стабилизация, а потому общеукраинский локдаун не нужен.

Что такое стабилизация в понимании Шмыгаля, понять сложно. Как и сложно вычислить, какими же теперь должны быть показатели заболеваемости, госпитализаций и смертности, чтобы Кабмин посчитал их достаточными для общеукраинского локдауна.

К примеру, во Франции умерших вчера было меньше, чем в Украине, – это при ее населении почти в два раза больше нашего. Плюс 14% французов уже вакцинировано по одному разу и почти 5% прошли полную вакцинацию. И во Франции действует общенациональный локдаун.

У нас, правда, в последние дни тоже заговорили о сверхмассовой вакцинации еще до конца нынешнего года. Министр здравоохранения даже сообщил, что уже есть контракты на покупку или поставку 33 миллионов доз.

Но это теоретические цифры. Практические же состоят в том, что в Киеве за вторник привили менее 2 тысяч человек. И это самый лучший показатель по стране. В то время как в Киевской области в течение трех дней он равнялся нулю.

Валютные запасы Украины сократились на 5%. Это плохо?

Международные резервы Украины тают. Вчера Нацбанк сообщил, что за март они уменьшились на 5% и составили 27 миллиардов долларов. Нет сомнения, что данный факт негативно будет оценен Международным валютным фондом и прочими подобными структурами. Однако действительно ли к этой новости следует отнестись негативно?

Резервы уменьшились из-за того, что в марте Украина погасила 1,3 млрд долларов госдолга, причем почти полмиллиарда были выплачены собственно МВФ. А из-за того, что сам фонд денег не дал и выпуски новых облигаций внутреннего госзайма оказались неудачными, долги гасили напрямую из золотовалютных резервов.

Что означает: госдолг страны стал на 1,3 млрд долларов меньше. При этом Минфин практически не выходил на межбанковский рынок для покупки валюты и, соответственно, не влиял на курс. Все это к негативам однозначно не отнесешь.

Другое дело, что постоянно так делать не получится. Просто потому, что госдолг Украины уже более чем в два раза больше, чем ее резервы. И раздать все долги за счет ЗВР не получится.

Поэтому тот же Нацбанк вчера очень много говорил о новых траншах от МВФ. При этом прекрасно понимая, что зависят они не столько от самого НБУ, сколько от того, захотят ли президент, правительство и парламент выполнять драконовские требования фонда. Пока власть только декларирует скорое их выполнение, но никаких практических шагов не делает. Но надолго ли ее хватит?

Одесские румыны начали битву за свои школы

В Украине рождается новая языковая горячая точка. Вчера Окружной админсуд Киева открыл производство по иску румынской диаспоры в Одесской области, которая требует вернуть обучение на их родном языке в 10 школ региона.

Румыны до сих пор вели себя пассивно – если сравнивать с венграми, которые пытаются вернуть свои права, задействовав давление на уровне правительства Бухареста. Видимо, они рассчитывали, что венгерского давления хватит для восстановления статус кво в вопросе о правах нацменьшинств. Но спустя два года после победы Зеленского на президентских выборах воз с места не сдвинулся.

Поэтому румынская диаспора пошла по пути венгерской. И Одесская область – это только первый эпизод; как известно, больше всего румын живет в Буковине, которая, можно не сомневаться, вскоре выдвинет свои требования. После чего, скорее всего, активизируются в защите своих прав болгары, греки и поляки.

Рано или поздно украинской власти придется смягчить нынешние нормы закона об образовании, направленные на насильственную ассимиляцию нацменьшинств. Это неизбежно, потому что Украина живет не в вакууме и не является настолько сильным государством, которое может бесконечно игнорировать требования соседей.

Пока власть просто включает дурака, надеясь потянуть время и ассимилировать как можно больше этнических неукраинцев. Но все это глупо. Уж если Киев, где уже почти два десятилетия подавляющее большинство школ украинские, до сих пор преимущественно говорит именно на русском, то ассимилировать регионы, где еще недавно были полностью национальные школы меньшинств, не удастся и за сто лет.