Введенный в марте 2020 года украинскими властями тотальный карантин не предотвратил распространение коронавируса и перегрузки системы здравоохранения.

К такому выводу пришла международная правозащитная организация Amnesty International в своем ежегодном докладе, посвященном правам человека в мире.

"Ограничения по COVID-19 были введены в марте, но не смогли эффективно предотвратить его распространение. Ситуация усугублялось отсутствием СИЗ и достаточного тестирования, из-за чего, в свою очередь, оказалась перегруженной система здравоохранения", - говорится в документе.

Отдельно в докладе сказано о положении медработников. По данным Amnesty International, украинский Минздрав сообщил о значительной нехватке средств индивидуальной защиты для медицинских работников, которая сохранялась до конца 202 года, и недостаточном тестировании на COVID-19.

"К середине декабря было зарегистрировано более 51 731 медработников, инфицированных коронавирусом. По словам министра социальной политики, к 19 декабря скончались более 300 медицинских работников, но только 53 смерти были признаны связанными с профессиональной деятельностью. Их семьям была обещана государственная компенсация, но, согласно сообщениям СМИ, к 12 ноября только 21 человек получил полную и 22 - частичную компенсацию из-за обременительной бюрократии и необходимости доказать, что умерший заразился на работе", - сказано в докладе.

В Amnesty International пришли к выводу, что все перечисленное поставило под угрозу право украинцев на здоровье.

Ранее "Страна" приводила другие выводы по Украине из этого доклада, касающиеся притеснений уязвимых групп.

Между тем власти страны строят планы привить 70% украинцев от коронавируса к концу текущего года.