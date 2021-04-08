В 2021 году НАТО привлекает представителей Вооруженных сил Украины к семи учениям сил Альянса.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

Среди учений, к участию в которых Североатлантический альянс пригласил Украину, значатся:

Steadfast Cobalt;

Ramstein Apex;

Ramstein Ambition;

Steadfast Defender;

Noble Bonus;

Steadfast Jupiter;

Steadfast Leda.

По словам главы Минобороны Андрея Тарана, в условиях эскалации на Донбассе для Украины особой мотивацией стремиться к членству в НАТО является принцип статьи 5 Вашингтонского договора "Коллективная оборона": "один за всех и все за одного".

"Мы много лет во время совместных учений и тренировок, участия в органах военного управления приобретали совместимость с НАТО. Украинские военные зарекомендовали себя среди коллег из Альянса как профессиональные, находчивые и смелые. Это признание трансформировалось в доверие и готовность привлекать украинцев к отработке коллективной обороны, которая для НАТО заключается в том, что нападение на любую из стран-членов рассматривается как нападение на всех", - сказал Таран.

Ранее "Страна" писала, что украинских военных отправят в Ирак на помощь НАТО.

Также мы сообщали о заявлении главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, что вооруженные силы Украины сейчас стали "щитом для Европы".