В этом году Украину пригласили принять участие в семи учениях НАТО
В 2021 году НАТО привлекает представителей Вооруженных сил Украины к семи учениям сил Альянса.
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.
Среди учений, к участию в которых Североатлантический альянс пригласил Украину, значатся:
- Steadfast Cobalt;
- Ramstein Apex;
- Ramstein Ambition;
- Steadfast Defender;
- Noble Bonus;
- Steadfast Jupiter;
- Steadfast Leda.
По словам главы Минобороны Андрея Тарана, в условиях эскалации на Донбассе для Украины особой мотивацией стремиться к членству в НАТО является принцип статьи 5 Вашингтонского договора "Коллективная оборона": "один за всех и все за одного".
"Мы много лет во время совместных учений и тренировок, участия в органах военного управления приобретали совместимость с НАТО. Украинские военные зарекомендовали себя среди коллег из Альянса как профессиональные, находчивые и смелые. Это признание трансформировалось в доверие и готовность привлекать украинцев к отработке коллективной обороны, которая для НАТО заключается в том, что нападение на любую из стран-членов рассматривается как нападение на всех", - сказал Таран.
Ранее "Страна" писала, что украинских военных отправят в Ирак на помощь НАТО.
Также мы сообщали о заявлении главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, что вооруженные силы Украины сейчас стали "щитом для Европы".