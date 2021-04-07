За пятую неделю весны в Украине общий показатель заболеваемости ОРВИ и COVID-19 выше эпидпорога
С 29 марта по 4 апреля 2021 года в Украине ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию, заболели 245 710 человек.
Об этом сообщает в Фейсбуке Центр общественного здоровья Минздрава.
Как отметили в ведомстве, интенсивный показатель заболеваемости на 33,9% превышает эпидемический порог. Но он на 2,3% меньше показателя за аналогичный период прошлого сезона.
При этом неэпидемический уровень активности сохраняется в пяти регионах: Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Херсонской и Черновицкой областях. Высокий уровень сохраняется в Волынской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Сумской и Донецкой областях. Очень высокий уровень отмечается в Тернопольской области.
В других регионах интенсивность эпидпроцесса на среднем уровне.
Всего с начала эпидемического сезона:
- переболели 11,9% населения страны;
- госпитализированы 122 849 человек, из них 26,2% - дети до 17 лет;
- летальных случаев вследствие гриппа не зарегистрировано.
Ранее "Страна" приводила данные о заболеваемости короанвирусной инфекцией в Украине за последние сутки.
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