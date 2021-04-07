С 29 марта по 4 апреля 2021 года в Украине ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию, заболели 245 710 человек.

Об этом сообщает в Фейсбуке Центр общественного здоровья Минздрава.

Как отметили в ведомстве, интенсивный показатель заболеваемости на 33,9% превышает эпидемический порог. Но он на 2,3% меньше показателя за аналогичный период прошлого сезона.

При этом неэпидемический уровень активности сохраняется в пяти регионах: Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Херсонской и Черновицкой областях. Высокий уровень сохраняется в Волынской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Сумской и Донецкой областях. Очень высокий уровень отмечается в Тернопольской области.

В других регионах интенсивность эпидпроцесса на среднем уровне.

Всего с начала эпидемического сезона:

переболели 11,9% населения страны;

госпитализированы 122 849 человек, из них 26,2% - дети до 17 лет;

летальных случаев вследствие гриппа не зарегистрировано.

Ранее "Страна" приводила данные о заболеваемости короанвирусной инфекцией в Украине за последние сутки.

Мы также писали, что к концу года власти хотят привить от коронавируса 70% населения.