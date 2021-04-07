Центр оценивания качества образования перенес пробное внешнее независимое оценивание в Николаевской области на 24 апреля по причине остановки общественного транспорта. Ранее в Киеве и Черниговской области перенесли пробное ВНО на 24 апреля.

Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки.

Отмечается, что в других регионах Украины пробное ВНО запланировано на 10 апреля.

Минобразования отмечает, что независимо от того, когда участники будут проходить оценивание, для них будет доступна возможность загрузить тестовые тетради по любым предметам из перечня и пройти тестирование дома, но будет разная дата внесения ответов в сервис "Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания".

Участники, которые будут проходить оценивание 10 апреля, смогут внести свои ответы в этот сервис 10-14 апреля, то есть в соответствии с предварительным планом. Участники из Киева, Черниговской и Николаевской областей, для которых тестирование будет перенесено на 24 апреля, смогут внести свои ответы с 24 до 28 апреля (после прохождения оценивания).

Для того, чтобы участники смогли ознакомиться с другими тестами пробного ВНО, с 10 до 28 апреля в кабинетах этих участников будут размещены "бонусные тесты", которые можно будет пройти дома и внести результаты их выполнения в специальный сервис 10-28 апреля.

"Пример. Если участник из Киева зарегистрировался для прохождения теста по математике, он пройдет пробное ВНО по этому предмету 24 апреля и внесет свои ответы в период с 24 по 28 апреля. Но уже 10 апреля он сможет ознакомиться с тестами по украинскому языку, химии, биологии и т.д. и с 10 до 28 апреля внести свои ответы по этим учебным предметам в сервис определения результатов", - отмечает Минобразования.

Результаты пробного ВНО (по шкалам 1-12 баллов, 100-200 баллов) будут размещены в личных кабинетах всех участников оценивания до 30 апреля. Видеокомментарии к заданиям тестов будут доступны 11 апреля.

Минобразования и Украинский и региональные центры оценивания качества образования просят участников пробного ВНО быть максимально ответственными, соблюдать рекомендации медиков, правила социального дистанцирования, не подвергать себя и других опасности, следить за самочувствием перед тестированием и при наличии симптомов ОРВИ оставаться дома.

Также Минобразования просит участников накануне оценивания обязательно зайти в свои кабинеты на сайтах соответствующего регионального центра оценивания качества образования и ознакомиться с актуальной информацией о проведении пробного ВНО.

Ранее в Минобразования заговорили об изменении формата ВНО-2021.

Также мы писали, что Минобразования утвердило программу для школьников, которая включает курс этики или культуры добрососедства.