Вскоре после встречи главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака с председателем Военного комитета НАТО Стюартом Пичем с последним увиделся президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщается на сайте президента.

Зеленский начал с того, что поблагодарил Альянс за внимание к Украине и ее поддержку.

"Мы благодарны за серьезный интерес НАТО к ситуации в Украине, на востоке и в оккупированном Крыму. Благодарны нашим партнерам за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. К сожалению, мы действительно видим сейчас осложнения на востоке Украины, именно на Донбассе. Действительно видим увеличение количества выстрелов", - сказал Зеленский.

Затем он отметил, что Украина осуществила мощные шаги для деэскалации ситуации на востоке, когда добилась введения с 27 июля устойчивого режима прекращения огня. Это дало результат: с начала действия режима тишины до декабря 2020 года наблюдались только одиночные выстрелы и значительно уменьшилось количество погибших защитников, констатировал президент.

Однако, как сказал Зеленский, с декабря началось осложнение, и к этому времени Украина потеряла более 20 своих военных.

Во встрече приняли участие министр обороны Украины Андрей Таран, уже упоминавшийся Хомчак, заместители руководителя Офиса президента Игорь Жовква и Роман Машовец, глава представительства НАТО в Украине Александр Винников и представитель Международного военного штаба НАТО в Украине Фердинанд Дыха.

Ранее "Страна" сообщала, что НАТО запустил украинскую версию официального сайта.

Мы также писали, что 8 апреля Зеленский собрался с визитом на Донбасс.