Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия подтвердил информацию других депутатов о том, что Верховная Рада на следующей неделе проведет пленарные и внеочередные заседания.

Его слова приводит агентство "Интерфакс-Украина".

"На следующей неделе Верховная Рада возобновит пленарные заседания, а также проведет внеочередные", - заявил Арахамия.

По его словам, "штатного режима" парламенту не хватит, поскольку Рада продолжит рассматривать многочисленные поправки в земельный законопроект №2194.

Лидер фракции добавил, что быстрого рассмотрения требуют и другие вопросы: законопроект №4475 о долгах украинцев по кредитам в иностранной валюте, и президентский законопроект №4651 об усилении ответственности за недостоверное декларирование. Последний является одним из структурных маяков Международного валютного фонда и предусматривает тюремный срок за недостоверное декларирование.

Согласно календарному плану, народные депутаты 13-16 апреля будут работать в режиме пленарных заседаний, а 12 апреля состоится согласительный совет руководителей фракций и групп парламента.

Парламент приступил к рассмотрению в повторном втором чтении законопроекта №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений 16 марта. К законопроекту поступило 3128 предложений и поправок. По регламенту нардепы не могут рассматривать другие вопросы, пока не закончат рассмотрение начатого законопроекта.

Между тем 7 апреля глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что Рада вероятнее всего снова может уйти на карантин, но перед этим проведёт плановое заседание и несколько внеочередных.