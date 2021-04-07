В Ладыжине Винницкой области задержали 27-летнего парня, который угрожал кассирам общественных туалетов. Запугав двух женщин ножом, разбойник отбирал вырученные деньги и убегал.

Об этом сообщают в пресс-службе полиции Винницкой области.

Инцидент произошел 31 марта. Сообщение о преступлении поступило от 70-летней потерпевшей около 22 часов. Как выяснилось впоследствии, мужчина в течение часа совершил два разбойных нападения на женщин-кассиров в общественной уборной. Угрожая потерпевшим ножом, нетрезвый злоумышленник забрал все вырученные деньги и скрылся.

Нападающий по описанию заявителя нашли и задержали его на одной из улиц города. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 27-летний местный житель. Во время поверхностного осмотра в куртке нетрезвого правонарушителя полицейские изъяли нож и часть денег.

"Почти сразу после обращения потерпевшей в полицию по спецлинии 102 позвонила и работница другой общественной уборной и сообщила, что применив нож, ее пытался ограбить неизвестный мужчина. Однако она дала ему отпор. Выяснилось, что к попытке совершения этого преступления причастен тот самый преступник", - рассказал руководитель Гайсинского районного отдела полиции Игорь Соломон.

Подозреваемый задержан в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания. По данному факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

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