Алкогольные напитки являются неотъемлемой частью культуры многих людей и обязательным атрибутом всех праздников и дружеских встреч. Однако не стоит забывать, что риски от употребления выпивки перевешивают удовольствие от нее.

Центр общественного здоровья Минздрава опубликовал в Фейсбук советы, как снизить употребление спиртного.

В ЦОЗ напомнили, что рекомендуемой дозы алкоголя не существует. А также привели результаты исследования распространенности основных факторов риска неинфекционных заболеваний в Украине. Они показали:

19,7% опрошенных (каждый пятый) принимали 6 и более доз алкоголя за один эпизод употребления, что превышает норму;

12,7% (каждый восьмой) не могут прекратить пить после начала употребления;

10,8% (каждый десятый) на следующий день после распития напитков не может выполнять то, что обычно от него ожидают.

Согласно данным журнала The Lancet, любой уровень употребления спиртных напитков ведет к потере здоровья. Существует прямая зависимость развития опасных заболеваний от выпитых доз алкоголя. Например, чем больше спиртного употребляет человек, тем выше становится риск онкологических заболеваний.

Есть простые способы изменить свой образ жизни и уменьшить потребление спиртного.

Сделайте перерыв в употреблении алкоголя. Воздержитесь от спиртных напитков неделю или месяц и проследите за состоянием здоровья. Если трудно делать долгие перерывы, начинайте с 1-2 дней в неделю. Избегайте триггеров. Подумайте, что или кто вызывает у вас желание пить. Старайтесь их избегать или практикуйте способы вежливого отказа. Освободите свой дом от алкогольных напитков. Чем больше алкоголя мы покупаем, тем выше вероятность выпить его раньше, чем мы намеревались. А вообще лучше вовсе не покупать такие напитки домой. Это поможет удержаться от соблазнов. Боритесь со стрессом здоровыми методами. Алкоголь не помогает убирать стрессовое состояние. Лучший способ перестать нервничать - прогуляться на свежем воздухе, заняться спортом, вести активный образ жизни, наполняться положительными эмоциями и сбалансировано питаться. Употребляйте безалкогольные напитки. Это хорошая альтернатива, причем ассортимент такой продукции весьма разнообразен.

Веселиться и наслаждаться жизнью можно и нужно на трезвую голову, уверены в ЦОЗ.

Ранее Минздрав опровергал пользу алкоголя в борьбе с коронавирусом.

Также в свое время мифы о спиртном развенчивала бывшая глава МОЗ Ульяна Супрун.