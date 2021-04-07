Австрия может зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V" на национальном уровне, если ее одобрение Европейским агентством лекарственных средств (EMA) затянется.

Об этом заявил федеральный канцлер Себастьян Курц во время прямого эфира в Instagram.

По его словам, все процедуры в EMA длятся очень долго, в том числе поэтому Европа в вопросе вакцинации отстает, например, от Великобритании и США.

"Конечно, есть возможность сделать это на национальном уровне, если на европейском это продлится слишком долго. Есть страны в Европе, которые используют несколько вакцин, например, Венгрия или Сербия, которые также используют "Спутник V", что является большим преимуществом этих стран, потому что они быстрее могут привить население. Это спасает жизни, сохраняет рабочие места", - добавил глава кабмина.

"Нам бы это сильно помогло, потому что процесс вакцинации значительно ускорился бы. Я выступаю за то, чтобы мы это сделали. Мы сейчас согласовываем это в федеральном правительстве", - заявил он.

"Я очень надеюсь, что нам удастся приобрести эту вакцину ("Спутник V" - Ред.), а также применить ее. Это не только мое решение, но я решительно за это выступаю", - заключил канцлер.

Ранее "Страна" сообщала, что Словакия обвиняет Россию в продаже "не той" вакцины "Спутник V".

Также мы писали о том, что Россия договорилась выпускать 100 миллионов доз "Спутника V" в год на индийском заводе.