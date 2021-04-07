В Минздраве заявили, что дезинфекция - одна из мер, которые сейчас наиболее нерационально используют в украинских учреждениях. В связи с этим специалисты ведомства опровергли самые популярные мифы о дезинфекции и объяснили, почему перечисленные подходы вредны.

Материал появился на сайте Центра общественного здоровья МОЗ.

Миф 1: дезинфекция (любыми методами и средствами) одежды, средств индивидуальной защиты и кожи человека эффективна для снижения распространения патогенов.

Нет, она несет только вред для людей, которые подвергаются такой дезинфекции.

Миф 2: дезинфекция с помощью заселения поверхностей "безвредным"» бактериями, например, пробиотическая дезинфекция, - эффективный и безопасный подход для учреждений здравоохранения.

Нет, дезинфекция - это уничтожение вегетативных форм микроорганизмов, поэтому заселение поверхностей и кожи рук работников микроорганизмами для дезинфекции противоречит самому понятию дезинфекции.

Миф 3: в первую очередь нужно нанести на поверхность дезинфекционный раствор, а потом провести очистку.

Нет, дезинфекцию необходимо проводить исключительно после очистки моющими растворами (за исключением дезинфекции в очагах заболеваний, вызванных вирусом Эбола).

Миф 4: после дезинфекции поверхности надо очищать водой, в том числе дистиллированной.

Нет, во время рутинной и плановой дезинфекции поверхностей смывать дезинфекционный агент не требуется.

Миф 5: дезинфекционные средства сохраняют свою эффективность (активность рабочего раствора к микроорганизмам) в течение суток и более.

Нет, обычно рабочий раствор дезинфектанта сохраняет свои свойства 1-3 часа.

Миф 6: дезинфекционные средства наиболее эффективно распылять на поверхности.

Нет, такой подход к нанесению дезинфицирующего агента не позволяет покрыть все поверхности, ведь средство оседает неравномерно. К тому же это несет дополнительные риски для работников из-за возможного вдыхания аэрозоля.

Миф 7: использование ультрафиолетового облучения - наиболее эффективный подход к дезинфекции поверхностей.

Нет, дезинфекцию поверхностей ультрафиолетовым облучением следует использовать исключительно в качестве дополнительной меры.

Миф 8: дезинфицировать надо все поверхности в учреждении здравоохранения.

Нет, если правильно организовать мероприятия по профилактике инфекций и инфекционному контролю в учреждении, то достаточно производить очистку только тех поверхностей, с которыми работники и пациенты контактируют чаще.

Миф 9: в отделениях и палатах интенсивной терапии дезинфекцию поверхностей следует проводить как можно чаще и использовать рабочие растворы с наибольшей разрешенной концентрацией.

Нет, обычно в таких отделениях пациенты являются неподвижными, поэтому потенциальная опасность есть только в зоне ухода. То есть дезинфицировать нужно исключительно поверхности, к которым прикасаются пациенты. К тому же в таких помещениях запрещено использовать хлорсодержащие и фенолвсодержащие дезинфекционные средства в присутствии людей и четвертичные аммониевые соединения, которые могут вызывать аллергические реакции или раздражение кожи и слизистых оболочек. Дезинфицировать кроватки новорожденных, в том числе кювезы, разрешено исключительно по эпидпоказаниям и только когда в них нет детей.

Ранее в МОЗ объясняли, как часто и тщательно нужно мыть руки.

Также в ведомстве рассказывали, как пользоваться ультрафиолетовыми лампами для дезинфекции воздуха.