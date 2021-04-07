В среду, 7 апреля, ГП "Медзакупки Украины" подтвердило готовность принять поставку китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech Ltd по заключенному договору о закупке компании "Лекхим".

Об этом сообщила пресс-служба Медзакупок Украины в Facebook.

Как сообщается, контрагент предоставил необходимые документы, которые требуются при информировании об отправке продукции, урегулированы пунктом 5.1 Договора о закупке, которая находится в публичном доступе в электронной системе Prozorro.

В частности: счет-фактуру, сертификат качества (анализа) серии продукции, регистрационное удостоверение, сертификат происхождения от производителя, сведения о преквалификации ВОЗ и/или регистрационное удостоверение от компетентного органа одной из определенных стран, упаковочный лист и документ, подтверждающий соблюдение холодовой цепи и тому подобное.

"Обработав документы, присланные компанией-поставщиком вчера, ГП "Медзакупки Украины" подтвердило контрагенту готовность принять указанную в документах поставщика партию продукции в количестве 200 тыс. одн. флаконов/шприцев", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе напомнили, что в соответствии с условиями договора, поставляемая иммунобиологическая продукция должна удовлетворить требование минимальной эффективности.

Согласно поручению Минздрава Украины, такой показатель составляет не менее 70% снижение заболеваемости в исследуемой группе по сравнению с контрольной группой, что должно быть подтверждено в плацебо-контролируемом клиническом испытании. ГП "Медзакупки Украины" получило от министерство здравоохранения Украины подтверждение соответствия данных об эффективности, указанных в регистрационном досье заявителя, упомянутом требовании.

Также там отметили, что реализация данной поставки не освобождает поставщика от обязанности уплаты пени и штрафа. Учитывая несоблюдение сроков поставки продукции, предусмотренных договором, начисление пени за каждый день просрочки продолжается, начиная с шестого марта.

"Мы ожидаем сообщение конкретной даты поставки продукции на склад компании, которая предоставляет ГП комплекс логистических услуг. Во время доставки вместе с продукцией поставщик должен предоставить пакет документов, в соответствии с пунктом 6.6 договора, в частности, сертификат качества, результаты лабораторного контроля, выданные уполномоченной лабораторией, документы, подтверждающие соответствие условий производства продукции требованиям государственной службы Украины по лекарственным средствам и тому подобное", - говорится в сообщении.

В апреле и мае в Украине ожидают поставки 2 млн доз вакцины Sinovac (215 тыс. доз уже в Украине). 10 апреля закончится лабораторный контроль вакцины Sinovac, и она сразу же будет использоваться.

Напомним, в марте сообщалось, что госпредприятие "Медзакупки" отказывается принять китайские вакцины, которые летят в Украину, и грозит штрафом.

В начале марта сообщалось, что Украина одобрила китайскую вакцину Sinovac.