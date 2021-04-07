Главы МИД Украины и Молдовы обсудили по телефону похищение бывшего судьи Чауса
Украина предложила Молдове создать совместную рабочую группу для установления местонахождения бывшего украинского судьи Николая Чауса, который таинственным образом оказался на территории соседней страны четыре года назад, а теперь был похищен.
Об этом речь шла во время телефонного разговора главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокоем, передает пресс-служба МИД Украины в среду.
Кулеба заявил, что украинские правоохранители ожидали, что после положительного для Украины завершения судебного рассмотрения жалобы Чауса на отказ предоставить ему убежище в Молдове, он будет экстрадирован в рамках международной правовой помощи на основании европейских конвенций и двусторонних договоров о выдаче и о взаимной помощи в уголовным делам. Также Кулеба заявил, что Украина не причастна к нынешней ситуации с судьей.
"Украинская сторона убеждена, что ситуацию пытаются использовать в свою пользу силы, которые не просто не заинтересованы в дальнейшем углублении украинско-молдавского сотрудничества, но и ставят целью сорвать положительное для обеих стран развитие отношений, укрепления европейских перспектив Украины и Молдовы", - говорится в сообщении.
Кроме того, министры обсудили обострение на временно оккупированных территориях Украины и наращивание войск РФ вокруг границ государства. Чокой заверил в неизменной поддержке Молдовой суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, о похищении Николая Чауса в субботу, 3 апреля, заявила его супруга. Позже эту информацию подтвердили в полиции Кишенева.
Позже в молдавских телеграмм-каналах сообщили, что похищенный судья Чаус уже может быть в Украине.
Также были опубликованы данные украинцев, якобы причастных к похищению судьи Чауса. В телеграм-каналах утверждали, что двое из них - сотрудники дипмиссии Украины.