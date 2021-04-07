Украина предложила Молдове создать совместную рабочую группу для установления местонахождения бывшего украинского судьи Николая Чауса, который таинственным образом оказался на территории соседней страны четыре года назад, а теперь был похищен.

Об этом речь шла во время телефонного разговора главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокоем, передает пресс-служба МИД Украины в среду.

Кулеба заявил, что украинские правоохранители ожидали, что после положительного для Украины завершения судебного рассмотрения жалобы Чауса на отказ предоставить ему убежище в Молдове, он будет экстрадирован в рамках международной правовой помощи на основании европейских конвенций и двусторонних договоров о выдаче и о взаимной помощи в уголовным делам. Также Кулеба заявил, что Украина не причастна к нынешней ситуации с судьей.

"Украинская сторона убеждена, что ситуацию пытаются использовать в свою пользу силы, которые не просто не заинтересованы в дальнейшем углублении украинско-молдавского сотрудничества, но и ставят целью сорвать положительное для обеих стран развитие отношений, укрепления европейских перспектив Украины и Молдовы", - говорится в сообщении.

Кроме того, министры обсудили обострение на временно оккупированных территориях Украины и наращивание войск РФ вокруг границ государства. Чокой заверил в неизменной поддержке Молдовой суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, о похищении Николая Чауса в субботу, 3 апреля, заявила его супруга. Позже эту информацию подтвердили в полиции Кишенева.

Позже в молдавских телеграмм-каналах сообщили, что похищенный судья Чаус уже может быть в Украине.

Также были опубликованы данные украинцев, якобы причастных к похищению судьи Чауса. В телеграм-каналах утверждали, что двое из них - сотрудники дипмиссии Украины.