Из-за введенных 2 апреля Советом нацбезопасности и обороны Украины санкций Россотрудничество закроет свое представительство в Киеве.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Павла Шевцова.

При этом Шевцов сказал, что мероприятия федерального агентства в Украине будут продолжаться онлайн.

"Пандемия научила эффективно использовать онлайн-формат. Многие культурные мероприятия уже переведены в онлайн с использованием разных платформ, сейчас еще более активно будем внедрять этот вид работы. Будем искать все возможности, чтобы поддерживать людей, заинтересованных в дружбе с Россией", - заявил замглавы агентства.

Шевцов также добавил, что Москва не собирается расторгать межправительственное соглашение с Киевом о культурных центрах от 1998 года, так как санкции не имеют к их работе никакого отношения.

Ранее "Страна" публиковала список компаний, попавших под санкции вместе с Россотрудничеством.



Мы также приводили реакцию Кремля на введение этих санкций.