Россотрудничество закроет здание своего представительства в Киеве
Из-за введенных 2 апреля Советом нацбезопасности и обороны Украины санкций Россотрудничество закроет свое представительство в Киеве.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Павла Шевцова.
При этом Шевцов сказал, что мероприятия федерального агентства в Украине будут продолжаться онлайн.
"Пандемия научила эффективно использовать онлайн-формат. Многие культурные мероприятия уже переведены в онлайн с использованием разных платформ, сейчас еще более активно будем внедрять этот вид работы. Будем искать все возможности, чтобы поддерживать людей, заинтересованных в дружбе с Россией", - заявил замглавы агентства.
Шевцов также добавил, что Москва не собирается расторгать межправительственное соглашение с Киевом о культурных центрах от 1998 года, так как санкции не имеют к их работе никакого отношения.
Ранее "Страна" публиковала список компаний, попавших под санкции вместе с Россотрудничеством.
Мы также приводили реакцию Кремля на введение этих санкций.