Российский актер Александр Гаспарьянц, игравший в телесериалах "След", "Три вокзала - три сестры", скончался в возрасте 68 лет.

Об этом сообщил сайт Кино-Театр.ру.

Отмечается, что артист ушел из жизни 4 апреля, причины смерти не уточняются. Дата и место похорон также не названы.

Гаспарьянц родился в 1953 году. Окончил драматическую студию при Московском центральном детском театре, а также Военное училище связи КГБ при СМ СССР. В 1988 году окончил Московский государственный институт культуры.

В 2000-е годы начал активно сниматься в телесериалах. Наиболее известен своими ролями в фильмах "Три вокзала - три сестры" (2008), "Пока живу, люблю" (2013) и телесериале "След" (2007).

Активно начал сниматься в телесериале в 2000-е годы. Также известен по фильмам "Пока живу, люблю" (2013) и "Эффект Матроны".

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