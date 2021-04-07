Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович рассказал "Стране", как прошло и чем закончилось заседание группы в среду. По его словам, прорывов не случилось.

Арестович назвал причины созыва заседания.

"По нашей инициативе собралось заседание, потому что с момента прошлого заседания четверо наших солдат погибло от воздействия противника. Мы обратились в ОБСЕ, собрали заседание. И началось оно довольно конструктивно: все стороны признали, что не существует никаких дополнительных условий для возвращения режима полного прекращения огня, который с нового года активно и грубо нарушается. И начали работать над текстом совместного заявления", - сообщил "Стране" Арестович.

Однако, как сказал наш собеседник, именно из-за подготовки текста совместного заявления сторон встреча "забуксовала". Обсуждение продлилось около шести часов, но никакого документа по итогу заседания стороны так и не подписали.

"На тексте заявления мы забуксовали. Российская сторона начала цепляться за всякие мелочи в формулировках - чисто мелочная демагогия. Торговались по отдельным словам, пунктам, комплексу мер. Мы обозначили, что готовы к компромиссу. Предложили оставить бюрократию в покое до момента, пока не перестанут гибнуть люди с обеих сторон. Давайте, мол, сейчас обеспечим прекращение огня, как это было в июле-августе, когда действительно почти полностью прекратилась стрельба. Мы прямо спросили у российской стороны: вы заинтересованы в том, чтобы люди не гибли? Они говорят: ну, мы хотим, чтобы стороны выполняли договоренности… Но мы ведь уже договорились. И так по кругу. Эти споры продлились около шести часов. Но позитив заключается в том, что все стороны точно подтвердили, что они находятся в рамках договоренностей от 22 июля и соблюдают режим прекращения огня. По крайней мере, на словах. И де-юре никто не обозначил нежелание его соблюдать. Хотя трудно прогнозировать, как эти обещания на словах в реальности отразятся на ситуации на Донбассе", - отметил Арестович.

Он уточнил, что над совместным заявлением стороны продолжат работать на следующем заседании ТКГ, которое состоится через неделю, 14 апреля.

Также заседание коротко прокомментировал представитель России Борис Грызлов.

"Предложения Донбасса по снижению напряжения были заблокированы Киевом", - заявил Грызлов.

Он констатировал, что ТКГ не удалось достичь конкретных результатов по укреплению перемирия на Донбассе.

"У участников контактной группы была надежда, что в результате заседания будут предложены конкретные шаги по реализации дополнительных мер. Однако четырехчасовое обсуждение закончилось безрезультатно", - сказал Грызлов.

Ранее "Страна" рассказывала о начале заседания ТКГ и его целях.

Между тем 8 апреля на линию разграничения на Донбассе отправится Владимир Зеленский.