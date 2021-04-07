Фотограф из России Сергей Ленин, который сотрудничает с Виталием Гречиным (предполагаемым организатором скандального ню-фото девушек в гостинице Дубая), подтвердил в комментарии "Стране", что съёмку обнаженных девушек в мусульманском Дубае устроил Гречин.

"Страна" подробно писала о Виталии Гречине в этом материале.

"Стилистику фотосессии Виталия Гречина я сразу узнал, как увидел эту новость по TV. А вот моделей по размытым попкам я ещё не умею распознавать", - отметил Ленин в комментарии "Стране".

Он уточнил, что не делал провокационных снимков в Дубае.

"Я к этой истории не имею отношения", - заявил фотограф.

Ленин также прокомментировал стилистику фото из гостиницы Дубая.

"Уровень этих фотографий любительский, кому то дали зеркалку в руки (возможно одной из участниц). В кадре не модели, а девушки из провинции/деревень, которым за счастье попасть за границу", - добавил Сергей Ленин.

Он предположил, что в этой фотосессии участвовали девушки исключительно из Украины, так как из-за пандемии есть проблемы с логистикой.

Сергей Ленин уточнил, что ему не знакомо имя Александра Тена, российского фотографа, которого упоминали в СМИ как автора нашумевшего фото.

Кроме того, Сергей Ленин добавил, что не знает, где сейчас находится Виталий Гречин.

О том, кто устроил скандальную "голую" фотосессию девушек в Дубае, "Страна" уже подробно сообщала. По нашей информации, это киевлянин с американским паспортом Виталий Гречин, который известен собственным "личным гаремом" и организацией вечеринок с оргиями для депутатов Верховной Рады.

Также "Страна" подробно описывала, как украинки угодили за решетку за ню-фотосессию в мусульманском Дубае. Напомним, что участникам фотосъемки грозит полгода тюрьмы.