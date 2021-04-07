Со следующей недели администрация президента США Джо Байдена запускает программу помощи при похоронах. Она предполагает финансовую помощь в размере 9 тыс. долларов.

Об этом сообщает "The Washington Post".

Деньги начнут выделять на похороны всех американцев, которые умерли от коронавируса. Программа будет доступна для семей, независимо от уровня их доходов, при условии, что они предъявят необходимые документы, а также не получали аналогичных пособий по другой программе.

Так как число людей, которые будут участвовать в программе, неизвестно, сейчас еще нет окончательной стоимости программы, но, как пишет издание, уже можно предположить, что она может составить несколько миллиардов долларов.

Новая инициатива связана с колоссальными потерями от коронавируса в стране. Так, на сегодняшний день уже более 557 тысяч американцев умерли от COVID-19.

Напомним, недавно мы писали, что в США на гугл-картах нашли вырытые могилы с телами людей.

Также сообщалось, что власти города в Бразилии разрешили освобождать старые могилы для новых умерших от коронавируса.