Руководство США обсуждает кандидатуру спецпосланника от страны, который возглавит переговоры по остановке строительства российского газопровода "Северный поток - 2".

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники в Белом доме.

По данным журналистов, роль спецпосланника по переговорам предложили близкому советнику президента Джо Байдена, бывшему спецпосланнику Государтсвенного департамента по энергетическим вопросам 48-летнему Амосу Хохштейну.

Хохштейн - известный в США лоббист и эксперт по национальной безопасности и энергетике. Он работал в Конгрессе, а также в администрации Барака Обамы при госсекретарях Клинтоне и Керри.

Ранее "Страна" сообщала, что Государственный секретарь США Энтони Блинкен в конце марта встречался со своим немецким коллегой Хайко Маасом и заявил, что к участвующим в строительстве газопровода компаниям будут применены санкции.

Мы также писали, что Германия решила убедить США отказаться от санкций против "Северного потока - 2".