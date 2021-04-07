Российские власти в аннексированном Крыму готовят иск против бывшего президента Украины Петра Порошенко в рамках подготовки судебного иска против Украины из-за перекрытия Северо-Крымского канала.

Об этом заявил глава Комитета по законодательству подконтрольного Кремлю парламента Крыма Сергей Трофимов, передает пресс-служба парламента.

"Во всех случаях подтверждено фактами участие пяти человек: Андрея Сенченко, Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева, Ленура Ислямова и Петра Порошенко. Совершенные ими в 2014-2015 годах действия подпадают под конкретные статьи Уголовного кодекса (России – Ред.) ", – сказал он.

Он утверждает, что указанные лица совершили, в частности: "террористический акт", "организация террористического сообщества и участие в нем", "диверсию" и "экоцид".

"Сейчас собраны практически все материалы и завершаются работы над соответствующими заявлениями, далее документы будут переданы в правоохранительные органы", – сказал Трофимов.

По словам депутата, российские власти в Крыму в рамках подготовки судебного иска против Украины за "водную блокаду" также собираются "привлечь к гражданско-правовой (материальной) ответственности конкретных юридических и физических лиц, которые способствовали перекрытию Северо-Крымского канала".

"После проведения дополнительных расчетов предварительная сумма ущерба составляет около полутора триллиона рублей. Безусловно, озвученные цифры должны быть подтверждены необходимыми документами. По итогам подготовки всей необходимой базы, иск будет направлен в Арбитражный суд", – сказал Трофимов.

Также он заявил, крымские власти собираются привлечь Украину к международно-правовой ответственности.

Напомним, в марте сообщалось, что Россия подаст в суд на Украину за перекрытие Северо-Крымского канала.

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