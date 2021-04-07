Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко подал в отставку.

Об этом сообщили сразу несколько источников.

О своем грядущем уходе Витренко начал говорить еще две недели назад.

"Одно из самых бессмысленных кадровых назначений в правительстве. Особенно с учетом того, какие усилия были затрачены на его проталкивание на этот пост (и на пост первого вице-премьера, который он так и не занял)", - прокомментировал отставку Телеграм-канал "Политика Страны".

"Зато Витренко смог решить свою большую финансовую проблему - выбил бонус из НАК "Нефтегаза" в 4 миллиона долларов. В качестве "подъёмных", - добавил канал.

В 2020 году Юрий Витренко в среднем ежемесячно получал в "Нафтогазе", где он работал до получения министерского кресла, по 23,73 млн гривен зарплаты. За год компания выплатила ему 284,64 млн грн.

Витренко в 2020 году получил 1,4 млн гривен зарплаты в крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнефть". В декларации руководитель Минэнерго указал, что у него есть облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 148,42 млн гривен. В "Ощадбанке" Витренко хранит 898,95 тысяч гривен, а также 2,95 млн долларов.

Только по процентам в марте Витренко задекларировал почти 12 млн гривен в одном "Ощадбанке".

Если суммировать все его доходы, то в месяц Витренко получал совершенно баснословную сумму - 43 миллиона гривен!

В то же время мать и.о. главы Министерства энергетики Юрия Витренко и глава Прогрессивной социалистической партии Наталья Витренко обвинила столичных коммунальные службы в некачественной работе и отказалась оплачивать их услуги. Речь идет об уборке придомовой территории.

Эпопея с назначением исполняющего обязанности министра энергетики растянулась на несколько месяцев.

Как писала "Страна", в декабре Верховная Рада провалила голосование за назначение Витренко на должность первого вице-премьера и министра энергетики.

По информации источников в Офисе президента, это вызвало у Зеленского бешенство.

Тогда власти решили назначить бывшего топ-менеджера "Нефтегаза" исполняющим обязанности министра, что было сделано за 10 дней до 2021 года.

Вопрос с его вице-премьерством тоже поднимался не один раз, но так и не был доведен до конца.

Только на заседании 23 февраля Верховная Рада Украины приняла правки в законопроект, которые возвращают полномочия исполняющим обязанности министров и делают и.о. министра фактически полноценным главой министерства, что было сделано как раз "под Витренко".