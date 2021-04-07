Правительственная консультативная группа по вакцинам Великобритании (JCVI) рекомендовала не использовать вакцину от коронавируса AstraZeneca на людях до 30 лет из-за случаев тромбоза.

Об этом сообщает "ВВС".

После отчета Агентства по регулированию лекарственных средств (MHRA), который показал, что у 79 человек после вакцинации образовались тромбы, консультативный орган рекомендовал людям в возрасте от 18 до 29 лет воздержаться от использования препарата AstraZeneca.

При этом в MHRA заявили, что редкие побочные эффекты не являются доказательством связи между препаратом AstraZeneca и случаями тромбоза.

Напомним, в марте многие страны ЕС и мира приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за случаев тромбоза у небольшого числа пациентов, получивших инъекцию этого препарата. Но ЕМА в итоге объявило, что вакцина AstraZeneca является безопасной и эффективной. После этого большинство стран возобновили использование вакцины AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что после сообщений о тромбозах Великобритания остановила испытания вакцины AstraZeneca на детях.