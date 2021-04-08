Вчерая, 7 апреля, Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) опубликовало подробный отчет о тромбозе.

В нем официально зафиксировано, что это смертельное заболевание - один из побочных эффектов после введения вакцины AstraZeneca (она же Vaxzevria). По ее формуле в Индии делается и препарат Covishield, которым прививают украинцев.

Для Украины доклад агентства имеет важное значение. Именно на европейского регулятора ссылались украинские власти, когда убеждали, что вакцина безопасна - невзирая на тревожные сигналы из других стран.

"Страна" публикует содержание отчета ЕМА. Объясняем, что он означает в практическом смысле. И рассказываем, какие решения теперь принимают другие страны.

Что записано в европейском отчете о тромбозе

Комитет по безопасности EMA пришел к выводу, что образование тромбов должно быть внесено в список побочных эффектов AstraZeneca. Эксперты приняли во внимание все имеющиеся доказательства и рекомендации специальной группы экспертов.

EMA констатировало: существует возможность очень редких случаев образования тромбов в сочетании с низким уровнем тромбоцитов.

На данный момент большинство зарегистрированных случаев произошло у женщин в возрасте до 60 лет в течение двух недель после вакцинации.

Сгустки крови образовывались в венах головного мозга (тромбоз церебрального венозного синуса) и брюшной полости (тромбоз внутренних вен) и в артериях вместе с низким уровнем тромбоцитов и иногда с кровотечением.

Комитет провел углубленный анализ 62 случаев тромбоза венозных синусов головного мозга и 24 случаев тромбоза внутренних вен, зарегистрированных в базе данных ЕС по безопасности лекарственных средств по состоянию на 22 марта 2021 года. Из которых 18 закончились смертельным исходом.

Единственное объяснением сочетания сгустков крови и низкого уровня тромбоцитов, считает ЕМА - это иммунный ответ. Он аналогичен состоянию пациентов, получавших гепарин (лекарство, которым лечат тромбоз, - Ред.).

Европейское агентство опубликовало список симптомов у вакцинированных граждан, при возникновении которых нужно немедленно обратиться за медицинской помощью:

одышка,

боль в груди,

опухоль в ноге,

постоянная боль в животе,

неврологические симптомы,

сильные и постоянные головные боли,

помутнение зрения,

крошечные пятна крови под кожей за пределами места инъекции.

В ЕМА добавили: сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов встречается очень редко, поэтому, по мнению регулятора, общие преимущества вакцины в предотвращении Covid-19 перевешивают риски побочных эффектов.

Комитет запросил новые исследования и поправки к текущим, чтобы предоставить больше информации. После чего будут предприняты необходимые дальнейшие действия.

Указывается, что национальные органы власти могут предоставить дополнительные инструкции по внедрению вакцины в зависимости от ситуации в стране.

Что это значит для стран-покупателей АстраЗенеки

Если резюмировать, европейский отчет означает: связь между вакциной и тромбозов подтверждена. Когда и у кого может развиться смертельное заболевание - неизвестно. Как предугадать, у кого образуются тромбы - непонятно. Хотя ЕМА и заявляет, что речь идет о редком побочном эффекте.

Но уже видно, что женщины до 60-ти - это группа риска.

Что делать в такой ситуации? Ответ на этот вопрос важен для украинцев, которых прививают индийским аналогом AstraZeneca. И после которого уже скончались два человека.

Еще до публикации отчета EMA многие страны мира либо существенно ограничили, либо вообще запретили "АстраЗенеку".

На днях мы сообщали, что из-за опасности тромбоза британской вакциной прекратили прививать граждан моложе 60 лет отказались Германия и Словения. К ним уже подключилась Эстония и Южная Корея. Нидерланды отказались от препарата в принципе.

В Великобритании вчера приостановили испытание препарата на детях. А сегодня британский медицинский регулятор рекомендовал не применять вакцину людям моложе 30 лет. Им будет при наличии будет предложена альтернатива.

То есть от AstraZeneca начала отказываться даже страна-производитель.

В Украине решений по препарату пока по-прежнему никаких не принималось. Хотя ранее власти утверждали, что истиной в последний инстанции для них являются рекомендации ЕМА.

Причем очередные поставки "АстраЗенеки" и "Ковишилда" ожидаются в апреле-мае, заявили в МОЗ. На апрель в Украине планируют получить 360 доз "Астры" производства Южной Кореи (ее используют как вторую дозу для тех, кого уже укололи "Ковишилдом"). А до конца мая Степанов пообещал еще полтора миллиона доз "Ковишилда".

О каких-то ограничениях "Зенеки" и ее аналогов - даже на фоне провала этого препарата даже на его родине - украинская власть по-прежнему ничего не говорит.

Очевидно, что такой "обет молчания" вызовет скорее обратный эффект - новые отказы вакцинироваться. И заведомый провал громко анонсированной программы по вакцинации большинства украинцев до конца года.