Генеральный директор крымскотатарского телеканала ATR Ленур Ислямов прокомментировал "Стране" решение Кабинета министров Украины перевести крымскотатарский язык на латиницу.

По словам Ислямова, крымские татары уже давно используют латиницу для внутреннего общения. Но в целом он поддерживает решение Кабмина, хотя и сомневается, что затея будет доведена до конца.

"Мы на телеканале ATR, ещё находясь в Крыму до 2014 года, перевели все на латиницу. То, что государство хочет разработать концепцию развития крымскотатарского языка, это хорошо. Но мне верится в это с трудом", - сказал "Стране" Ислямов.

Он объяснил, почему так считает.

"Крымские татары вечно находятся в каких-то комиссиях при президенте, или разработках стратегий, или вообще просто в подвешенном состоянии. Нет фиксации этих комиссий и разработок. Реальность такова: нет изменений в статью 10 Конституции Украины "О статусе крымских татар как коренного народа и Крымскотатарской национальной территориальной автономии в составе Украины", хотя комиссия давным давно закончила свою работу", - утверждает Ислямов.

Он также рассказал о судьбе крымскотатарских СМИ в Украине.

"Единственная в мире крымскотатарская радиостанция, которую мы вывезли на материк и благодаря Мустафе Джемилеву, волонтёрам и предыдущим чиновникам, которые помогали нам восстановить вещание на Крым в 2015 году, сегодня, в 2021 году, была вынуждена выключить вещание на Крым из за отсутствия финансирования. Единственный в мире детский крымскотатарский спутниковый телеканал "LALE" , который вещает на родном языке крымских татар 24 часа в день, должен будет прервать вещание из за отсутствия финансирования 1 мая 2021 года. Теперь сам крымскотатарский телеканал АТR вынужден будет выключить спутниковый эфир. Останемся в интернете ближе к 1 июля - по тем же причинам", - резюмировал Ислямов.

Ранее "Страна" писала о денежных проблемах возглавляемого Ислямовым телеканала. Больше года назад стало известно, что ATR может прекратить вещание из-за недостатка финансирования.

Однако Зеленский обещал дать деньги на ATR.