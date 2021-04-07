Рада не уйдет на карантин и будет работать всю следующую неделю
Депутат фракции "Слуга народа" Алексей Устенко, сообщил "Стране", что Рада не уйдёт на карантин и будет работать всю следующую неделю.
"Всю следующую неделю Рада будет работать. Скорее всего, внеочередные заседания будут во вторник и четверг, как соберут подписи. Зал заседаний будут кварцевать с 12 до 13", — сообщил нардеп.
Кроме того, народный депутат "СН" Юлия Гришина в своем Телеграм-канале рассказала, какие законы Рада рассмотрит на внеочередных заседаниях на следующей неделе:
- №5014 об отмене обязательной государственной итоговой аттестации в формате ВНО для учеников 11 класса
- № 5138-1 о переносе трансформации санаторных школ на год - до июля 2022;
- №4535 о реформе института старост
- №4651 об ограничении/лишении свободы за недостоверное декларирование и ложь в декларациях
- №4540 штрафы для тех, кто нарушает правила самоизоляции
- №4475; №4398, №4399 о защите украинцев, у которых есть долги по валютным кредитам
Ранее в этот же день глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал "Стране", что Верховная Рада вероятней всего снова может уйти на карантин, но перед этим проведёт плановое заседание и несколько внеочередных.
Напомним, Верховная Рада отменила очередные пленарные заседания, запланированные на время локдауна в Киеве. Таким образом, нардепы с 20 марта до 13 апреля ушли на карантин, однако во время более, чем трехнедельного перерыва внеочередные пленарные заседания Рады могут проводить.