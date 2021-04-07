Президент Украины Владимир Зеленский намерен в четверг, 8 апреля, побывать на Донбассе.

Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, близкий к Офису президента.

"Поездка на Донбасс будет в четверг", - сказал собеседник агентства.

Сообщается, что Зеленский посетит поселок Марьинка около Донецка - это прямо на линии фронта.

Ранее о возможной поездке Зеленского на Донбасс, в зону боевых действий 8 или 9 апреля, писало другое СМИ - РБК-Украина.

Медлу тем сегодня в онлайн-формате началось экстренное заседание Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу, главная повестка которого - возвращение к соблюдению режима тишины на востоке Украины.

Ранее "Страна" рассказывала о позиции США: там полагают, что обострение на Донбассе приведет к разгрому украинских войск, поэтому Киеву не выгодна эскалация конфликта.