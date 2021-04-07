Кабмин на заседании в среду, 7 апреля, одобрил проект постановления об утверждении cоглашения Украины и правительства Сент-Винсент и Гренадин о взаимной отмене визовых требований. Об этом сообщает УНН.



"Проектом постановления предусматривается предоставление в установленном порядке согласия на обязательность указанного межправительственного международного договора Украины путем утверждения Соглашения постановлением Кабмина", - говорится в сообщении.

Соглашение дает возможность безвизовых поездок гражданами государств сроком на 90 дней в течение 180 дней.

Отметим, что Сент-Винсент и Гренадины - государство в южной части Карибского моря, расположенное на крупном острове Сент-Винсент и целом ряде более мелких островов.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский ввел безвизовый режим для китайских туристов с 1 апреля по 30 сентября.

Также мы сообщали, что Украина открыла безвиз с Гренадой и пятью карибскими островами Нидерландов с 1 марта.