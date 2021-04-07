Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, почему Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила с 9 апреля ввести в Хмельницкой и Запорожской областях красный уровень эпидемической опасности.

Объяснение он опубликовал в Фейсбуке.

По данным Ляшко, в Хмельницкой области в течение последних трех дней превышены следующие показатели:

уровень госпитализаций составляет 131 человек на 100 тысяч населения - он самый высокий из всех регионов Украины;

коэффициент выявления случаев составляет 21,3%;

загруженность коек с кислородом составляет 68,2%.

В Запорожской области в течение последних трех дней превышены два показателя:

уровень госпитализаций - 77 человек на 100 тысяч населения;

коэффициент выявления случаев составляет 21,8%.

Поэтому в этих двух областях должен быть установлен красный уровень эпидемической опасности.

Также Ляшко обрисовал ситуацию в Черкасской и Ровенской областях. Занятость всех ковидных коек в Черкасской области сейчас составляет 49%, в Ровенской - 60%, занятость коек с кислородом в Черкасской области 46%, что меньше установленного показателя в 65%.

Таким образом, там нет риска коллапса медицинской системы, поэтому принято решение о продлении усиленного мониторинга и об отсутствии необходимости устанавливать в этих областях красный уровень эпидемических ограничений.

Ранее "Страна" сообщала об ухудшении эпидситуации в Харьковской области, которая достигла показателей красной зоны.

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