Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак провел встречу с главой Военного комитета НАТО главным маршалом авиации Стюартом Пичем в Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в соцсети Facebook.

По результатом встречи Хомчак поблагодарил Пича за конструктивный разговор, откровенный обмен мнениями и поддержку Украины со стороны НАТО.

"Ваш визит является убедительным свидетельством того внимания, которое руководство Альянса и вы лично уделяете вопросам развития отношений нашего особого и, без преувеличения, стратегического партнерства. С удовольствием хотел бы отметить, что сотрудничество между Вооруженными силами Украины и НАТО и странами-партнерами характеризуется высокой динамикой и продолжает набирать обороты, - сказал Хомчак.

Напомним, ранее в правительстве Германии заявили, что вопрос вступления Украины в НАТО сейчас не стоит.

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