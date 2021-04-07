С 9 апреля в Запорожской и Хмельницкой областях вводят красный уровень карантинных ограничений. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Если до этого срока из красной зоны не исключат какой-нибудь регион, в Украине могут ввести тотальный локдаун.

Об этом пишет Телеграм-канал "Политика Страны".

"Если в ближайшее время из красной зоны не исключат хотя бы один регион, то после "покраснения" Хмельницкой и Запорожской областей в списке красных будет 13 областей - именно то число, которое ранее называло правительство как основание для введения общенационального локдауна", - сообщает канал.

До объявления "красными" Запорожской и Хмельницкой областей в этой зоне находились 10 областей и Киев - в сумме 11 регионов.

Напомним, что в середине марта на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что в Украине могут ввести общий локдаун, если все регионы попадут в красную зону.

Однако ранее глава Минздрава Максим Степанов говорил, что если более 13 областей перейдут в красную зону и все показатели заболеваемости будут расти по всей стране, придется вводить новый тотальный жесткий карантин.