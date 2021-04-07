Министр здравоохранения Максим Степанов назвал сроки поставок первых партий вакцины против COVID-19 Pfizer. Украина ожидает прибытия препарата в мае-июне.

Об этом чиновник сказал 7 апреля в эфире телеканала "Украина 24".

"Предусмотрено, что поставка всех 10 миллионов (доз - Ред.) будет осуществлена до конца 2021 года. Первую партию мы ожидаем получить в мае-июне", - заявил Степанов.

Министр также добавил, что 10 апреля закончится лабораторный контроль вакцины Sinovac, и она сразу же будет использоваться.

Напомним, о договоре на поставку 10 миллионов доз вакцин от Pfizer стало известно 6 апреля.

Ранее Степанов оглашал график поставок в Украину вакцин от коронавируса разных производителей.

Между тем в Верховной Раде сообщили, что вакцина от коронавируса может появиться на коммерческом рынке позже лета 2021 года, несмотря на то, что глава Минздрава прогнозировал платную вакцинацию до лета.