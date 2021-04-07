Школьницы под Донецком заставили подругу купаться голой в реке. Фото: dnepr.info

Школьницы в Донецкой области избили свою 14-летнюю одноклассницу и заставили голой купаться в реке. 

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура в среду, 7 апреля.

Так, инцидент случился 4 апреля в Торецке. Школьница вместе с подругами пригласили к водоему одноклассницу, с которой у них был конфликт. 

Сначала девушку оскорбляли, а потом нанесли ей телесные повреждения и заставили купаться голой в реке. У девочки - ушибы лица и головы.

Злоумышленницы снимали происходящее на мобильный телефон, а затем выложили видео в соцсети, но  вскоре удалили.

Теперь по факту побоев и истязания несовершеннолетней начато уголовное производство.

Пост прокуратуры в Facebook

Напомним, ранее мы писали, что школьница с едким средством для обуви отправила с урока в больницу семерых одноклассников.

Также сообщалось, что девушкам, которые избили в центре Чернигова школьницу и сняли это на видео, удалось избежать тюрьмы.

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