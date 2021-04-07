В Торецке школьницы избили одноклассницу и заставили ее купаться голой в реке
Школьницы в Донецкой области избили свою 14-летнюю одноклассницу и заставили голой купаться в реке.
Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура в среду, 7 апреля.
Так, инцидент случился 4 апреля в Торецке. Школьница вместе с подругами пригласили к водоему одноклассницу, с которой у них был конфликт.
Сначала девушку оскорбляли, а потом нанесли ей телесные повреждения и заставили купаться голой в реке. У девочки - ушибы лица и головы.
Злоумышленницы снимали происходящее на мобильный телефон, а затем выложили видео в соцсети, но вскоре удалили.
Теперь по факту побоев и истязания несовершеннолетней начато уголовное производство.
Напомним, ранее мы писали, что школьница с едким средством для обуви отправила с урока в больницу семерых одноклассников.
Также сообщалось, что девушкам, которые избили в центре Чернигова школьницу и сняли это на видео, удалось избежать тюрьмы.