В Житомирской области полицейские задержали мужчину, который на днях похитил пакет, в котором оказался почти 1,4 миллиона гривен.

Инцидент произошел утром 5 апреля на автодороге Киев - Чоп возле села Улашановка. Об этом сообщается на сайте региональной Нацполиции.

Злоумышленник украл пакет из пассажирского микроавтобуса, следовавшего из Ровно в Киев. После этого мужчина скрылся на автомобиле.

Благодаря внимательным пассажирам, которые запомнили марку и номер авто, и неравнодушным местным жителям полицейским удалось оперативно догнать беглеца.

Все данные оперативно были переданы нарядам Управления патрульной полиции в области, которые обслуживали участок автодороги Киев - Чоп. Вскоре патрульные остановили беглеца на полевой дороге, через которую он пытался срезать путь.

За рулем остановленного Peugeot Expert находился 35-летний житель Ровенской области. Оказалось, что мужчина уже успел закопать пакет в землю у лесополосы, в чем он впоследствии сам признался.

В пакете находились деньги в сумме около 1 400 000 гривен. Полицейские установили владельца денежной суммы и выяснили, что эта передача направлялась в столицу, где пакет должны были забрать по договоренности.

"Предварительно известно, что задержанный ранее работал на этом рейсовом маршруте и примерно мог знать, когда с водителем отправляются ценные передачи. В то утро еще в Ровно мужчина убедился, что нужный ему пакет вручили водителю маршрутки и проследовал за ней на собственном авто. Воспользовавшись временным отсутствием водителя, он на глазах у других пассажиров забрал пакет", - говорится в сообщении.

Сейчас злоумышленник задержан. Все обстоятельства устанавливаются в рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 186 (грабеж) УК Украины. Задержанному грозит от 8 до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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