Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести в Запорожской и Хмельницкой областях с пятницы, 9 апреля "красный" уровень карантинных ограничений.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Телеграм-канале в среду, 7 апреля.

"По результатам (заседания в среду – Ред.) Государственная комиссия решила установить: с 0.00 9 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Запорожской и Хмельницкой областей. Также применить на территории Запорожской и Хмельницкой областей ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов.

Отметим, до этого в "красной" зоне находились 10 областей и Киев - в сумме 11 регионов.

Согласно показателям, по которым устанавливаются конкретные уровни эпидемиологической опасности в регионах, в Запорожской и Хмельницкой областях превышен уровень госпитализаций.

Если завтра Минздрав внесет эти две области в "красный" список (вероятно так и случится - Ред.) и не исключит оттуда другие, то "красными" в сумме станут 13 регионов. Ранее в Кабмине обещали рассмотреть вопрос введения общенационального локдауна в этом случае.

Напомним, на этой неделе сообщалось, что "оранжевая" Хмельницкая область со среды уходит на карантин "красной" зоны.

Также мы писали, что в Харькове ужесточат карантин с субботы, 10 апреля.