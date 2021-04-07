После вчерашних сообщений СМИ о подтверждении чиновника Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) связи между вакциной от коронавируса AstraZeneca и тромбозом появилась официальная реакция регулятора. 7 апреля комитет по безопасности EMA пришел к выводу, что тромбы с низким содержанием тромбоцитов должны быть внесены в список очень редких побочных эффектов Vaxzevria (новое название AstraZeneca).

Новость об этом опубликована на сайте ЕМА.

В связи с выявлением такой связи регулятор напомнил медицинским работникам и собирающимся привиться о возможности очень редких случаев образования тромбов в течение двух недель после вакцинации.

Пока большинство зарегистрированных случаев тромбоза произошло у женщин в возрасте до 60 лет в течение указанного периода после прививки. Сгустки крови образовывались в венах головного мозга (тромбоз церебральных венозных синусов), брюшной полости (тромбоз висцеральных вен) и артериях, сопровождался низким уровнем тромбоцитов и иногда - кровотечением.

Комитет провел углубленный анализ 62 случаев тромбоза венозных синусов головного мозга и 24 случаев тромбоза висцеральных вен, зарегистрированных в базе данных ЕС к 22 марта 2021 года. 18 из них закончились смертельным исходом - в основном в Великобритании, где вакцину получили около 25 миллионов человек.

Сочетание образования сгустков крови и низкого уровня тромбоцитов можно объяснить иммунным ответом, который приводит к состоянию, аналогичному тому, которое иногда наблюдается у пациентов, получавших гепарин.

При этом в ЕМА уверены, что сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов встречается очень редко, и общие преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 перевешивают риски побочных эффектов.

"Вакцина эффективна для предотвращения COVID-19 и снижения количества госпитализаций и смертей", - заключили в агентстве.

Регулятор посоветовал привившимся немедленно обращаться за медицинской помощью при появлении следующих симптомов:

одышка;

боль в груди;

отечность ног;

постоянная боль в животе;

неврологические симптомы, включая сильные и постоянные головные боли или помутнение зрения;

крошечные пятна крови под кожей за пределами места инъекции.

Медицинским работникам ЕМА порекомендовало быть внимательными к симптомам тромбоэмболии и тромбоцитопении, чтобы можно было оперативно вылечить пострадавших в соответствии с имеющимися рекомендациями.



В EMA заверили, что будут продолжать следить за безопасностью и эффективностью вакцины и предоставлять общественности самую свежую информацию.

Ранее "Страна" сообщала, что Великобритания может ограничить использование вакцины AstraZeneca среди молодежи из-за риска тромбоза.

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