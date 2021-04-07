В четверг, 8 апреля, значительная часть Украины окажется во власти переменно облачной погоды без осадков. Мокро будет лишь на севере и западе страны. Такой прогноз дает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, ночью в северо-восточной части Украины ожидается небольшой мокрый снег, а днем местами в западных и северных областях - небольшой дождь. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, в южных и восточных областях +3-8. На высокогорье Карпат ночью 10-15 градусов мороза.

В дневные часы в Украине ожидается +5-10 градусов. На высокогорье Карпат 1-6 градусов ниже ноля.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик прогнозирует морозы и мокрый снег в четверг.

Также мы сообщали, что в Киеве из-за ожидания холодов и снега отложили окончание отопительного сезона.