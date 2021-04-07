У России есть "веские основания" предполагать, что США разрабатывают биологическое оружие в лабораториях, расположенных вблизи границ РФ и Китая.

Об этом в интервью изданию "Коммерсантъ" заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Он заявил, что в мире "как на дрожах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США", которые, в основном, расположены у российских и китайских границ. Патрушев назвал это "странным совпадением".

"(Американцы) уверяют, что это исследовательские центры, где американцы помогают местным ученым разрабатывать новые способы борьбы с опасными заболеваниями. Правда, власти тех стран, где эти объекты размещены, не имеют реального понятия, что происходит в их стенах", - сказал секретарь Совбеза РФ.

По его словам, США заявляют, что у границ с Россией функционируют мирные санэпидстанции, "но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии".

"Кстати, надо обратить внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов", - добавил Патрушев.

На вопрос журналиста, хочет ли секретарь Совбеза РФ сказать, что США разрабатывают в этих приграничных лабораториях "биологическое оружие", Патрушев ответил: "У нас есть веские основания предполагать, что это именно так".

В связи с этим Россия намерена работать со своими партнерами, в первую очередь на постсоветском пространстве.

"(Будем) заключать с ними договоренности о сотрудничестве в сфере биологической безопасности", - рассказал российский чиновник.

Напомним, в прошлом году эксперты Совета Европы пришли к выводу, что в мире возрастает вероятность применения биологического оружия после окончания пандемии коронавируса.

В апреле 2020 года посольство США в Украине признало, что на территории нашей страны действуют опекаемые биологические лаборатории Пентагона.

Ранее "Страна" разбиралась, зачем американцам нужны биолаборатории в Украине и чем они занимаются.