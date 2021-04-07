В России не хотят, чтобы неприемлемые слова президента США Джо Байдена о главе РФ Владимире Путине перечеркнули перспективы российско-американских встреч на высшем уровне.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант".

"Мы бы не хотели, чтобы этот инцидент перечеркнул такие перспективы", - сказал Патрушев и назвал случившееся беспрецедентным случаем.

"Надеемся, что в Вашингтоне тоже понимают ситуацию, которая сложилась", - добавил Патрушев.

Также политик отрицательно ответил на вопрос, ждут ли в Кремле извинений от США.

"Как показывает практика, американцы в принципе не способны признать за собой вину ни при каких обстоятельствах… Еще Буш-старший во всеуслышание объявил о том, что Америка ни перед кем и никогда не будет извиняться. Американской элите проще под любую ошибку подвести изощренную теорию, объясняющую, почему нужно было поступить именно так", - сказал секретарь Совбеза.

Кроме того, комментируя высказывания Байдена, Патрушев сказал, что затрудняется припомнить нечто подобное, даже если брать в расчет времена противостояния СССР и США.

"Самые фанатичные противники нашей страны, такие как Трумэн или Рейган, старались быть более сдержанными в публичных высказываниях. Хотя сегодня, когда постепенно открываются американские архивы и публикуются личные бумаги их соратников, мы понимаем, насколько оголтелую русофобию они проповедовали при закрытых дверях. Но все же они понимали, что в политике есть свои границы и их следует уважать. Правда, нельзя исключать, что американского президента намеренно спровоцировали на такое заявление круги, заинтересованные в нарастании напряженности в двусторонних отношениях", - сказал Патрушев.

Напомним, ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Также он заявил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы.

В свою очередь Путин предложил Байдену продолжить дискуссию онлайн, чтобы обсудить в том числе вопросы стратегической стабильности.

"Страна" подробно писала, почему Байден назвал Путина "убийцей" и какие будут последствия для мира и Украины.