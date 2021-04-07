Экс-депутат Днепровского городского совета Вячеслав Мишалов в комментарии "Стране" опроверг информацию о том, что имеет 18 тысяч биткоинов (по данным на сегодня, это соответствует одному миллиарду долларов).

По словам Мишалова, в его декларации такое количество биткоинов указано по ошибке.

"К сожалению, это не так. Если посмотреть мою декларацию, это механическая ошибка, которая тянется с 2017 года. У меня есть какое-то количество биткоинов, которое было еще в 2016 году. После этого, заполняя декларацию, допустил ошибку и несколько раз она повторилась. Потому что вносил изменения в то, что менялось, к биткоинам не прикасался. Мне очень хотелось бы, чтобы это была правда. Я сам обеими руками за. Мне уже начали инвесторы писать, что у них есть предложения и бизнес-план. Весь день сегодня смеемся, мне уже коллеги говорят: "А можно мы вам счета в биткоинах будем выставлять", - сообщил Мишалов.

Напомним, по данным Опендатабот, 652 украинских чиновника в декларациях за 2020-й год задекларировали 46 351 биткоинов, что составляет почти 75 млрд гривен. По состоянию на 16:30 среды, 7 апреля, курс биткоина составляет 56 581,40 долларов за единицу криптовалюты.

Ранее "Страна" писала о том, что ученые рассказали, почему биткоин опасен для климата Земли.

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