Секретарь Совбеза РФ Патрушев сообщил, что Россия примет "конкретные меры" по Донбассу
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия "не вынашивает" планов по вмешательству в вооруженный конфликт на Донбассе, однако примет "конкретные меры" в зависимости от ситуации.
Об этом он сказал в интервью изданию "Коммерсантъ".
В ответ на вопрос журналиста о том, есть ли у России "красные линии", при пересечении которых она готова открыто вмешаться в вооруженный конфликт в Украине, Патрушев заявил: "Мы таких планов не вынашиваем, нет. Но внимательно отслеживаем ситуацию. Исходя из ее развития будут приняты конкретные меры".
Напомним, 1 апреля украинская разведка сообщила, что Российская Федерация завершает подготовку мероприятий, целью которых является "провокация Украины на военный ответ" на Донбассе, а также некие "миротворческие" действия. Не исключается также и попытка продвижения российских войск вглубь Украины.
В среду, 7 апреля, Пушилин не исключил "привлечения добровольцев" в случае активизации боев на Донбассе.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что безопасность российских граждан на Донбассе является безусловным приоритетом президента РФ Владимира Путина.