Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия "не вынашивает" планов по вмешательству в вооруженный конфликт на Донбассе, однако примет "конкретные меры" в зависимости от ситуации.

Об этом он сказал в интервью изданию "Коммерсантъ".

В ответ на вопрос журналиста о том, есть ли у России "красные линии", при пересечении которых она готова открыто вмешаться в вооруженный конфликт в Украине, Патрушев заявил: "Мы таких планов не вынашиваем, нет. Но внимательно отслеживаем ситуацию. Исходя из ее развития будут приняты конкретные меры".

Напомним, 1 апреля украинская разведка сообщила, что Российская Федерация завершает подготовку мероприятий, целью которых является "провокация Украины на военный ответ" на Донбассе, а также некие "миротворческие" действия. Не исключается также и попытка продвижения российских войск вглубь Украины.

В среду, 7 апреля, Пушилин не исключил "привлечения добровольцев" в случае активизации боев на Донбассе.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что безопасность российских граждан на Донбассе является безусловным приоритетом президента РФ Владимира Путина.